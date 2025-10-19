Глава лыжной федерации Норвегии — о письме FIS: мы не хотим возвращения россиян

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг высказалась по поводу возвращения российских лыжников на международную арену. Она заявила, что позиция по этому вопросу не изменилась.

Ранее стало известно, что FIS разослала странам-членам организации письма, в которых подчёркивается непричастность спортсменов к политике. Свои подписи в нём оставили глава организации Йохан Элиаш и несколько его высокопоставленных коллег.

«Сейчас нет никаких сомнений относительно нашей позиции по этому вопросу. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась, а наоборот – ухудшилась, поэтому мы и не меняем свою позицию.

Что я думаю о письме? Ну, это немного удивительно. Решение должно приниматься советом, и именно он его примет на следующей неделе. Думаю, что президент FIS готов использовать все средства, чтобы вернуть россиян на Олимпиаду. Возможно, это сыграет им на руку. Во вторник они могут вернуться, и тогда начнётся шум», – приводит слова Дюрхауг NRK.