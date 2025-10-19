Скидки
Егор Сорин: часть федераций настроена допустить Россию, письма FIS внушают оптимизм

Егор Сорин: часть федераций настроена допустить Россию, письма FIS внушают оптимизм
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о том, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) провела опрос среди лыжных федераций, связанный с потенциальным возвращением россиян и белорусов.

«Насколько я знаю, эти письма рассылал не лично Йохан Элиаш, а сама FIS — в национальные федерации лыжных гонок. В любом случае это положительное событие. Какая-то часть федераций настроена допустить Россию к Олимпийским играм, но нужно подождать ещё два дня — тогда будет понимание. Но это здорово, значит, есть положительные движения. Я узнал об этом ещё дней пять назад от Елены Валерьевны Вяльбе, не было открытием для меня. Разговоры ведутся, мы об этом знаем. И это внушает определённый оптимизм», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

