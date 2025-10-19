Вопрос о допуске россиян до Олимпиады, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года, будет рассмотрен FIS 21 октября. Нейтральный статус в случае допуска россиян до Олимпиады в Италии сохранится. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: вернёт ли FIS российских лыжников на голосовании 21 октября?

Осенью 2025 года стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос участия российских лыжников в Олимпийских играх в Италии 24 сентября. Позднее обсуждение допуска российской сборной было отложено до 21 октября.

Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участие в международных соревнованиях из-за политической ситуации на территории Украины.