«Они хотели убедиться, что мы женщины». Бьорген — о тесте на гендерную принадлежность

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген оценила желание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) проводить тестирование спортсменов на гендерную принадлежность.

«Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, в моих глазах это не очень сложно. Нас ведь и так проверяют на допинг, и мы хотим, чтобы спорт был чистым. Если это будет признано необходимым, я не особо против.

Однажды нам пришлось зайти в кабинет к врачу, снять штаны и, по сути, показать себя. Не знаю, реально ли провести такой тест сейчас. Они хотели убедиться, что мы женщины. Тогда нам это показалось странным, но, видимо, это было частью того, через что нам было нужно пройти», – сказала Бьорген в интервью Nettavisen.