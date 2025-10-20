Скидки
Лыжи

«Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию». Крюков — о письме FIS

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков высказался по поводу возможного возвращения российских лыжников на международную арену. Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) провели опрос среди лыжных федераций, связанный с потенциальным возвращением россиян и белорусов.

«Позитивная новость! Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию. Надо узнать, какие ещё критерии есть. Но есть хорошее выражение: неважно, как проголосуют – важно, как посчитают. Если заинтересованы нас увидеть – хорошо посчитают. А если не заинтересованы, то нет. Если будет допуск 1+1 на Олимпийские игры, то в России будет отбор. По последним стартам, при допуске с таким форматом, скорее всего, поедут Большунов и Терентьева», – сказал Крюков в интервью Metaratings.

Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участие в международных соревнованиях из-за политической ситуации на территории Украины.

