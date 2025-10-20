Скидки
«Такое случается». Джессика Диггинс показала сломанный мизинец на ноге

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что получила перелом мизинца, ударившись об угол дивана.

«Вчера я ударилась об угол дивана и сломала мизинец. Такое случается. В конце концов, без трудностей на пути никак. И это станет частью моей интересной историей на пути к Олимпийским играм. Раньше никогда не ломала пальцы на ноге, это что-то новенькое. Но ничего серьезного», – сообщила Диггинс в одной из своих социальных сетей.

Ранее Диггинс заявила, что завершит свою профессиональную карьеру после окончания лыжного сезона-2025/2026.

34-летняя Диггинс является чемпионкой Олимпиады – 2018 в командном спринте. Также она дважды становилась обладательницей золотой медали на чемпионатах мира (2013, 2023) и трижды побеждала в общем зачёте Кубка мира.

