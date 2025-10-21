Клебо заявил, что может выиграть все шесть золотых медалей на Олимпиаде-2026

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клебо ответил, считает ли он, что может выиграть все шесть золотых медалей на Олимпиаде в Милане — 2026.

«В любом случае мы доказали, что теоретически, физически и практически это возможно. Но всё должно совпасть — твоя форма на день гонки, лыжи, подготовка, товарищи по команде. И нам предстоит пройти очень сложный участок с последним спуском перед финишем. Многое должно сойтись, но это возможно. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы справиться. Но если это повторится, я буду шокирован», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести.