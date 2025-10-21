Скидки
Главная Лыжи Новости

«Он не в лучшей форме. Тяжело дышит». Фермойлен — о встрече с Большуновым в Рамзау

«Он не в лучшей форме. Тяжело дышит». Фермойлен — о встрече с Большуновым в Рамзау
Австрийский лыжник Мика Фермойлен рассказал о встрече с трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира россиянином Александром Большуновым в Рамзау. Спортсмены обсудили шансы на возвращение россиян на международные старты и текущей форме россиянин.

«Он думал, что у него есть 1%, чтобы принять участие в Кубке мира и Олимпийских играх этой зимой. Но мы же знаем, что это не 1%, а 0%, что он сможет выступить.

Помню, что раньше, когда россияне были в Рамзау, они тренировались очень интенсивно, постоянно быстро шли на роликовых лыжах, задавая высокий темп на длительных тренировках. Но сейчас всё немного наоборот. Мне кажется, они шли довольно медленно. Многие сейчас выглядят уставшими.

Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он довольно тяжело дышит, и технически выглядит не очень хорошо. Спросил его об этом, а он сказал, что у него стандартный интервал в Рамзау. В 2022 году он проходил круг за 2 минуты 30 секунд, а в этом — за 2 минуты 50 секунд», — приводит слова Фермойлена Nettavisen.

