Тренер лыжной сборной Норвегии высказался о возможном бойкоте турниров при допуске россиян

Тренер лыжной сборной Норвегии высказался о возможном бойкоте турниров при допуске россиян


Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум высказался о возможности бойкота турнира в случае допуска россиян. Руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) во вторник решит, разрешать ли участие российских спортсменов в этом сезоне. Россия и Беларусь остаются отстранёнными от лыжных стартов с 2022 года.

«Мы не должны соревноваться с ними. Ничего не изменилось с тех пор, как их отстранили. Моё мнение однозначно — их нельзя возвращать. Бойкот действительно работает», — приводит слова Носсума Nettavisen.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует в финском Рука в конце ноября. Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года.

