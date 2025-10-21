Скидки
FIS приняла решение не допускать российских лыжников на международные соревнования

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоялось голосование Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты. По итогам голосования было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

«Совет FIS собрался во вторник и проголосовал за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в квалификационных соревнованиях FIS к зимним Олимпийским играм и Паралимпийским играм 2026 года в Милане-Кортина.

Режим AIN Международного олимпийского комитета был разработан в качестве возможного пути для участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх, при этом каждая международная федерация остаётся ответственной за решение о том, допускать ли этих спортсменов к участию в своей существующей системе квалификации», — говорится в заявлении FIS.

Кубок мира по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.

Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участие в международных соревнованиях из-за политической ситуации на территории Украины.

