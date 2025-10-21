Американская армия стала официальным партнёром сборной Федерации лыж и сноуборда США

Армия США стала официальным партнёром Федерации лыж и сноуборда США. В рамках сотрудничества спортсмены будут носить нашивки армии США на верхней одежде команды.

«Партнёрство с армией США разрабатывалось долгое время и начинается с тренировочного лагеря в Портильо, Чили, где солдаты 10-й горной дивизии тренировались на той же горе, что и наша женская команда по горным лыжам. С тех пор мы стремились к совместной работе, чтобы показать историю 10-й горной дивизии и её вклад в наш спорт. Это естественное сочетание, если учитывать, что они сыграли ключевую роль в создании инфраструктуры лыж и сноуборда в Америке и построили многие курорты, на которых мы сегодня катаемся», — приводит слова президента и генерального директора Федерации лыж и сноуборда США Софи Голдшмидт официальный сайт организации.

Армия США будет финансировать федерацию, а также присутствовать на финале Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лейк-Плэсиде 20-22 марта 2026 года.