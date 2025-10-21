Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Американская армия стала официальным партнёром сборной Федерации лыж и сноуборда США

Американская армия стала официальным партнёром сборной Федерации лыж и сноуборда США
Аудио-версия:
Комментарии

Армия США стала официальным партнёром Федерации лыж и сноуборда США. В рамках сотрудничества спортсмены будут носить нашивки армии США на верхней одежде команды.

«Партнёрство с армией США разрабатывалось долгое время и начинается с тренировочного лагеря в Портильо, Чили, где солдаты 10-й горной дивизии тренировались на той же горе, что и наша женская команда по горным лыжам. С тех пор мы стремились к совместной работе, чтобы показать историю 10-й горной дивизии и её вклад в наш спорт. Это естественное сочетание, если учитывать, что они сыграли ключевую роль в создании инфраструктуры лыж и сноуборда в Америке и построили многие курорты, на которых мы сегодня катаемся», — приводит слова президента и генерального директора Федерации лыж и сноуборда США Софи Голдшмидт официальный сайт организации.

Армия США будет финансировать федерацию, а также присутствовать на финале Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лейк-Плэсиде 20-22 марта 2026 года.

Материалы по теме
«Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию». Крюков — о письме FIS
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android