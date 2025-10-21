Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо: поддерживаю решение FIS. Русских следует держать подальше от нашего спорта

Клебо: поддерживаю решение FIS. Русских следует держать подальше от нашего спорта
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. В связи с этим российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

«Я поддерживаю это решение. Оно соответствует тому, что я думаю по этому поводу. Пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), их [русских] следует держать подальше от нашего спорта. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение», — приводит слова Клебо TV2.

Материалы по теме
FIS приняла решение не допускать российских лыжников на международные соревнования
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android