Клебо: поддерживаю решение FIS. Русских следует держать подальше от нашего спорта

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. В связи с этим российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

«Я поддерживаю это решение. Оно соответствует тому, что я думаю по этому поводу. Пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), их [русских] следует держать подальше от нашего спорта. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение», — приводит слова Клебо TV2.