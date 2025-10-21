Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Госдуме отреагировали на решение FIS не допускать россиян на международные соревнования

В Госдуме отреагировали на решение FIS не допускать россиян на международные соревнования
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян на международные соревнования.

«Надежды какие-то были, исходя из того, что какие-то федерации могли выиграть в Арбитражных судах. Но мы понимали, что даже если Арбитражный суд что-то принял, есть исполком, который в этой федерации очень русофобский. Они будут пытаться строить какую-то провокацию. Однако была надежда, что здравый смысл восторжествует.

Но они заинтересованы, чтобы наших не было — достанется им больше медалей. Не хотят видеть Сашу Большунова. Спортсмены же могут сказать, что не хотят его видеть. А когда это говорят чиновники, звучит, что это будто только политика. Хотя её не должно быть в спорте», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Клебо: поддерживаю решение FIS. Русских следует держать подальше от нашего спорта
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android