В Госдуме отреагировали на решение FIS не допускать россиян на международные соревнования

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян на международные соревнования.

«Надежды какие-то были, исходя из того, что какие-то федерации могли выиграть в Арбитражных судах. Но мы понимали, что даже если Арбитражный суд что-то принял, есть исполком, который в этой федерации очень русофобский. Они будут пытаться строить какую-то провокацию. Однако была надежда, что здравый смысл восторжествует.

Но они заинтересованы, чтобы наших не было — достанется им больше медалей. Не хотят видеть Сашу Большунова. Спортсмены же могут сказать, что не хотят его видеть. А когда это говорят чиновники, звучит, что это будто только политика. Хотя её не должно быть в спорте», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.