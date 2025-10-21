Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Глава лыжной федерации Норвегии поддержала решение FIS продлить отстранение россиян

Глава лыжной федерации Норвегии поддержала решение FIS продлить отстранение россиян
Комментарии

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг поддержала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

«Хорошо известно, что по этому сложному вопросу существуют разные мнения, в том числе внутри самой FIS. Подход Норвегии и Федерации лыжного спорта всегда был однозначным — ничего не изменилось. Длительный конфликт не должен вознаграждаться участием в Олимпиаде», — приводит слова Дюрхауг VG.

Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации на территории Украины.

Материалы по теме
Фото
«Может быть, в следующий раз». Коростелёв опубликовал детские фото после недопуска от FIS
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android