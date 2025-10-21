Глава лыжной федерации Норвегии поддержала решение FIS продлить отстранение россиян

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг поддержала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

«Хорошо известно, что по этому сложному вопросу существуют разные мнения, в том числе внутри самой FIS. Подход Норвегии и Федерации лыжного спорта всегда был однозначным — ничего не изменилось. Длительный конфликт не должен вознаграждаться участием в Олимпиаде», — приводит слова Дюрхауг VG.

Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации на территории Украины.