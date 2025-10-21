«Может быть, в следующий раз». Коростелёв опубликовал детские фото после недопуска от FIS

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России российский лыжник Савелий Коростелёв трогательным постом отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. В связи с этим Коростелёв и другие российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

«Может быть… В следующий раз…» — написал Коростелёв в своём телеграм-канале, прикрепив свои детские фото.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Кубок мира — 2025/2026 по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.