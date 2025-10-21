Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Может быть, в следующий раз». Коростелёв опубликовал детские фото после недопуска от FIS

«Может быть, в следующий раз». Коростелёв опубликовал детские фото после недопуска от FIS
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России российский лыжник Савелий Коростелёв трогательным постом отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. В связи с этим Коростелёв и другие российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

«Может быть… В следующий раз…» — написал Коростелёв в своём телеграм-канале, прикрепив свои детские фото.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Кубок мира — 2025/2026 по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.

Материалы по теме
Клебо: поддерживаю решение FIS. Русских следует держать подальше от нашего спорта
FIS приняла решение не допускать российских лыжников на международные соревнования
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android