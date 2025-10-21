Скидки
Главная Лыжи Новости

Юрий Бородавко: в FIS приняли жёсткое решение не в пользу России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

«Ожидали, что допуск состоится. Хотя бы определённое количество людей сможет участвовать: по одному мальчику и девочке. Но норвежцы, скандинавское лобби заняли жёсткую позицию, вплоть до бойкота, если будут выступать российские спортсмены. К ним присоединились шведы, финны, французы. Они заняли позицию, что, если будут участвовать россияне на Олимпиаде, от этих стран будет бойкот. Поэтому в FIS приняли такое жёсткое решение не в пользу России», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

