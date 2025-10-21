Скидки
«Немного удивлён, но в положительном смысле». Скинстад — о продлении отстранения россиян

«Немного удивлён, но в положительном смысле». Скинстад — о продлении отстранения россиян
Норвежский эксперт Петтер Скинстад рассказал, что приятно удивлён решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение россиян от международных соревновании.

«Это на 100% правильное решение. Я был напряжён и немного удивлён исходом, но в положительном смысле. Думал, что политика перевесит человеческую жизнь и что Йохану Элиашу (глава FIS. — Прим. «Чемпионата») удастся собрать достаточно голосов в свою поддержку», — приводит слова Скинстада VG.

Голосование FIS прошло сегодня, 21 октября. По его итогам россиян не допустили до соревнований даже в качестве нейтральных атлетов.

Юрий Бородавко: в FIS приняли жёсткое решение не в пользу России
