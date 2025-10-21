Губерниев — о решении FIS: скандинавское антироссийское лобби большое, люди упёрлись

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян на международные соревнования.

«Как справедливо заметил Печорин в бессмертном диалоге Грушницкого в блестящем произведении Лермонтова: «А как же ты смел надеяться?». Произошло то, что лежит на поверхности, — нас никуда не допустили. Наверное, могли бы допустить мальчика и девочку, скорее всего, молодых. Не знаю, тут олимпийская дверь захлопнулась, однако ещё не до конца.

По состоянию на сегодняшний день понятно, что главные ориентиры – в сторону Будапешта, между прочим, совсем не лыжного, не зимнего, но такого важного. Если там что-то состоится и будут ли там достигнуты те или иные договорённости. Пока подписей больших руководителей на известных документах или на предполагаемых документах нет, никаких допусков российским зимникам в массовом порядке не ждать. В лыжах, как и в биатлоне, люди упёрлись. Скандинавское антироссийское лобби большое. Развиваем спорт в стране, проводим соревнования и по мере сил не опускаем рук», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.