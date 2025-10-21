«Это не спорт. Это политика». Савелий Коростелёв оценил решение FIS продлить бан россиян

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. В связи с этим Коростелёв и другие российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

Коростелёву 21 год, Олимпиада в Италии могла стать для него дебютной.

«Это не спорт. Это политика», — приводит слова Коростелёва TV2.

Кубок мира — 2025/2026 по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.