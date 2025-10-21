Скидки
Лыжи

«Это не спорт. Это политика». Савелий Коростелёв оценил решение FIS продлить бан россиян

«Это не спорт. Это политика». Савелий Коростелёв оценил решение FIS продлить бан россиян
Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. В связи с этим Коростелёв и другие российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

Коростелёву 21 год, Олимпиада в Италии могла стать для него дебютной.

«Это не спорт. Это политика», — приводит слова Коростелёва TV2.

Кубок мира — 2025/2026 по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.

