Норвежский журналист Бьёрн: было бы большим преимуществом, если бы Россия вернулась

Норвежский журналист NRK Торгейр Бьёрн считает, что интерес к спорту вырос бы, если бы Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян на международные старты.

«С чисто спортивной точки зрения было бы большим преимуществом для интереса, если бы Россия вернулась на соревнования. Звёздное противостояние Клебо и Большунова вдохновляло международный мужской лыжный спорт до 2022 года. После ухода россиян у норвежских мужчин спортивно складывается лёгкая победа», — приводит слова Бьёрна NRK.

Голосование FIS прошло сегодня, 21 октября. По его итогам россиян не допустили до соревнований даже в качестве нейтральных атлетов.