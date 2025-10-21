Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский журналист Бьёрн: было бы большим преимуществом, если бы Россия вернулась

Норвежский журналист Бьёрн: было бы большим преимуществом, если бы Россия вернулась
Комментарии

Норвежский журналист NRK Торгейр Бьёрн считает, что интерес к спорту вырос бы, если бы Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян на международные старты.

«С чисто спортивной точки зрения было бы большим преимуществом для интереса, если бы Россия вернулась на соревнования. Звёздное противостояние Клебо и Большунова вдохновляло международный мужской лыжный спорт до 2022 года. После ухода россиян у норвежских мужчин спортивно складывается лёгкая победа», — приводит слова Бьёрна NRK.

Голосование FIS прошло сегодня, 21 октября. По его итогам россиян не допустили до соревнований даже в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Эксклюзив
Губерниев — о решении FIS: скандинавское антироссийское лобби большое, люди упёрлись
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android