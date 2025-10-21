Член FIS Маттссон рассказала, что на голосовании обсуждался вопрос допинга россиян

Член правления Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) шведка Карин Маттссон рассказала, что на голосовании совета FIS обсуждался вопрос допинга и чистоты российских спортсменов.

«Одним из многих аспектов, о которых мы говорили ранее, является вопрос допинга и того, были ли проведены независимые тесты. Для меня это несколько вторично, так как есть множество других причин, чтобы не допускать их участия», — приводит слова Маттссон SVT Sport.

Напомним, по итогам голосования FIS было принято решение не допускать россиян на международные соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.