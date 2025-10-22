Эксперт шведского ТВ поддержал решение о недопуске российских лыжников на Олимпиаду-2026

Эксперт шведского телеканала SVT Андерс Блумквист высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) касательно российских лыжников. Накануне в организации заявили о недопуске россиян на международные соревнования и Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе.

«Это этически единственно верный вариант. Она [Россия] даже близко не соответствуют требованиям спортивного сообщества», — приводит слова Блумквиста SVT.

Голосование FIS прошло вчера, 21 октября. Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации на территории Украины.