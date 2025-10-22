Скидки
«Нужно быть максимально жёстким». Хальфварссон — об отстранении российских лыжников

«Нужно быть максимально жёстким». Хальфварссон — об отстранении российских лыжников
Многократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон заявил о поддержке решения о недопуске российских лыжников на международные старты. Такой шаг вчера, 21 октября, был поддержан на заседании Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Я остаюсь при своём: пока идёт СВО — двери должны оставаться закрытыми. Понимаю, что они [FIS] хотят блага лыжному спорту, стремятся привлечь все страны к соревнованиям, но ситуация не изменилась. Именно поэтому принимается решение с той же позицией — не допускать их.

Я прекрасно понимаю, что многие российские спортсмены не имеют отношения к этому. Вопрос куда более масштабный, чем то, о чём я вообще могу судить. В спортивном плане очень несправедливо, что многие не смогут участвовать. Но решение принято, и я считаю, что в таких ситуациях нужно быть максимально жёстким», — приводит слова Хальфварссона SVT.

