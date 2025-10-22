Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Глава ПКР Павел Рожков: решение FIS о недопуске россиян является дискриминацией

Глава ПКР Павел Рожков: решение FIS о недопуске россиян является дискриминацией
Павел Рожков
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что решение FIS о недопуске российских спортсменов к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года является политическим и дискриминационным.

Он отметил, что ПКР продолжит работу над участием россиян в международных стартах.

«Решение FIS о недопуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Паралимпийским играм 2026 года вызывает недоумение ввиду недавнего полного восстановления членских прав ПКР в Международном паралимпийском комитете. Совет FIS проигнорировал мнение большинства членов международного паралимпийского движения и принял решение, которое носит явный политический окрас и является дискриминацией наших спортсменов. Мы рассматриваем все возможные варианты защиты и продолжим добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на полноценное участие в составе сборных России в международных соревнованиях по всем видам адаптивного спорта», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Материалы по теме
Эксперт шведского ТВ поддержал решение о недопуске российских лыжников на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android