Глава ПКР Павел Рожков: решение FIS о недопуске россиян является дискриминацией

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что решение FIS о недопуске российских спортсменов к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года является политическим и дискриминационным.

Он отметил, что ПКР продолжит работу над участием россиян в международных стартах.

«Решение FIS о недопуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Паралимпийским играм 2026 года вызывает недоумение ввиду недавнего полного восстановления членских прав ПКР в Международном паралимпийском комитете. Совет FIS проигнорировал мнение большинства членов международного паралимпийского движения и принял решение, которое носит явный политический окрас и является дискриминацией наших спортсменов. Мы рассматриваем все возможные варианты защиты и продолжим добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на полноценное участие в составе сборных России в международных соревнованиях по всем видам адаптивного спорта», — приводит слова Рожкова ТАСС.