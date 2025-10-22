Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Мы разочарованы». В Кремле отреагировали на решение FIS о недопуске российских лыжников

«Мы разочарованы». В Кремле отреагировали на решение FIS о недопуске российских лыжников
Дмитрий Песков
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу недопуска российских лыжников до участия в международных стартах и отборе на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года. Соответствующее решение накануне принял совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Относимся с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что это отдельно взятая федерация приняла такое решение», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что решение FIS о недопуске российских спортсменов к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года является политическим и дискриминационным.

Материалы по теме
Эксперт шведского ТВ поддержал решение о недопуске российских лыжников на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android