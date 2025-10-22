«Мы разочарованы». В Кремле отреагировали на решение FIS о недопуске российских лыжников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу недопуска российских лыжников до участия в международных стартах и отборе на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года. Соответствующее решение накануне принял совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Относимся с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что это отдельно взятая федерация приняла такое решение», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что решение FIS о недопуске российских спортсменов к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года является политическим и дискриминационным.