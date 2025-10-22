Дарья Непряева расплакалась после решения FIS о недопуске россиян на Олимпиаду-2026

Чемпионка России по лыжным гонкам Дарья Непряева не смогла сдержать эмоций после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов на международные старты и Олимпиаду-2026 в Италии. Соответствующее решение накануне принял совет организации путём голосования.
Спортсменка выложила видео в социальные сети под аудиозапись с известным высказыванием футбольного комментатора Романа Нагучева.
«Не в этом году.
Никакой Олимпиады в 2026, ребят», — написала Непряева в социальных сетях.
Ранее по этому поводу высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал решение FIS разочаровывающим.