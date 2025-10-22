Скидки
Член совета FIS: не слышал о возможном бойкоте стран в случае допуска России на Олимпиаду

Член совета FIS: не слышал о возможном бойкоте стран в случае допуска России на Олимпиаду
Дарья Непряева
Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Ууситало заявил, что не слышал ничего о возможном бойкоте со стороны скандинавских стран, если Россию допустят до международных турниров и Олимпиады. Он отметил, что вопрос касательно снятия санкций с россиян обсуждался в конструктивном ключе.

21 октября совет FIS решил продлить отстранение России, что означает отсутствие отечественных спортсменов на Олимпиаде-2026.

«Там были разные точки зрения. У всех имелась возможность высказать своё мнение, но дискуссия оставалась на очень прагматичном уровне.

Я ни разу не слышал ничего подобного [о бойкоте скандинавских стран в случае допуска России]. Очень печально, что в спорте, который должен быть вне политики, приходится голосовать по таким вопросам. Но итоговое решение соответствовало позиции Лыжного союза Финляндии и Олимпийского комитета, так что в рамках всей этой ситуации решение, вероятно, было правильным», — приводит слова Ууситало Ilta-Sanomat.

