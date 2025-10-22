Министерство спорта РФ и ОКР подадут апелляционные жалобы на недопуск лыжников

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) во взаимодействии с лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до отборочных соревнований к Олимпиаде-2026 в Италии.

Об этом сообщил министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение совета FIS.

Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту – судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».