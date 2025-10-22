Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Министерство спорта РФ и ОКР подадут апелляционные жалобы на недопуск лыжников

Министерство спорта РФ и ОКР подадут апелляционные жалобы на недопуск лыжников
Аудио-версия:
Комментарии

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) во взаимодействии с лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до отборочных соревнований к Олимпиаде-2026 в Италии.

Об этом сообщил министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение совета FIS.

Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту – судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Ну что, скандинавы, вы довольны?! Целое поколение российских спортсменов лишили мечты
Ну что, скандинавы, вы довольны?! Целое поколение российских спортсменов лишили мечты
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android