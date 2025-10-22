Марит Бьорген — о допинге Карль: странно, что дело не развивается быстрее

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о разбирательствах по поводу допинг-дела немецкой лыжницы олимпийской чемпионки Виктории Карль.

«Это худшее, что может пережить спортсмен, поэтому печально, что Виктория оказалась в такой ситуации. Мы действительно получили сигнал тревоги, когда дело Терезы (Йохауг. — Прим. «Чемпионата») стало известно. Никогда нельзя быть уверенным на 100%. Ошибки возможны, но, по крайней мере, мы согласились, что это наша ответственность. Нужно постоянно всё перепроверять.

Мне кажется странным, что дело не развивается быстрее, особенно учитывая её положение как спортсменки. Интересно будет посмотреть, что решит Антидопинговое агентство Германии, сочтёт ли FIS приговор слишком мягким», — приводит слова Бьорген VG.

Ранее Карль заявила, что вещество кленбутерол входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита. Теперь она рискует пропустить Олимпийские игры — 2026 в Италии.