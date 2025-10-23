Егор Сорин — о решении FIS: не вешать нос, судьба и родина едины

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских лыжников. Отечественные спортсмены не смогут выступить на международных стартах и Олимпиаде в сезоне-2025/2026.

«Не вешать нос…. Единый парус и душа, судьба и родина едины. Мы справимся, главное не опускать руки и идти вперёд с поднятой головой», — написал Сорин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России вместе с лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение FIS.