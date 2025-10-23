Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Егор Сорин — о решении FIS: не вешать нос, судьба и родина едины

Егор Сорин — о решении FIS: не вешать нос, судьба и родина едины
Егор Сорин
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских лыжников. Отечественные спортсмены не смогут выступить на международных стартах и Олимпиаде в сезоне-2025/2026.

«Не вешать нос…. Единый парус и душа, судьба и родина едины. Мы справимся, главное не опускать руки и идти вперёд с поднятой головой», — написал Сорин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России вместе с лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение FIS.

Материалы по теме
«Мы разочарованы». В Кремле отреагировали на решение FIS о недопуске российских лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android