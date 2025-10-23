Скидки
Финский спортсмен поддержал решение FIS о недопуске россиян на международные старты

Комментарии

Пятикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина финн Янне Ахонен поддержал итоги заседания совета FIS по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Он также высказал мнение, что россияне за время отстранения от стартов не растеряли форму.

«Это абсолютно правильное решение. По-моему, его и объяснять больше не нужно.

Уверен, они наверняка не сидели в спячке. Но вернуться на международные соревнования после столь долгого перерыва было бы непросто, даже находясь в хорошей форме, ведь нет соревновательного ощущения против мировых звёзд», — приводит слова Ахонена Iltalehti.

