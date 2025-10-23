Скидки
Лыжи

«Он увидел меня и расплакался». Фермойлен — о встрече с Коростелёвым в Австрии

«Он увидел меня и расплакался». Фермойлен — о встрече с Коростелёвым в Австрии
Савелий Коростелёв
Комментарии

Австрийский лыжник Мика Фермойлен поделился подробностями разговора с Савелием Коростелёвым. Спортсмены встретились в Рамзау (Австрия), где россиянин проводил сбор.

«Он проезжал мимо моего дома на лыжероллерах и увидел меня. Остановился поговорить, а потом расплакался, потому что ему очень грустно, что он не сможет участвовать в Кубке мира или Олимпиаде. Он совершенно не поддерживает Путина, но его всё равно исключают. Я понимаю почему, спорт — лишь малая часть общей картины мира, но он хороший друг, и мне больно видеть его таким», — приводит слова Фермойлена Langrenn.

Ранее стало известно, что FIS не стал возвращать российских лыжников на международную арену. Сборная России пропустит Кубок мира и Олимпиаду в сезоне-2025/2026.

Комментарии
Новости. Лыжи
