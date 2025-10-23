Савелий Коростелёв — о высказываниях Фермойлена: моя совесть чиста

Российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на высказывание австрийского коллеги Мики Фермойлена. Тот ранее заявил, что россиянин плакал при встрече с ним из-за того, что не может поехать на Олимпиаду.

«Последнее, чего я сейчас хочу — разбираться в этом всём, но, видимо, придётся один раз всё-таки поднять эту тему. Я — спортсмен, моё дело — спорт, тренировочный процесс и популяризация здорового образа жизни.

Никогда не говори «никогда», но вы никогда не слышали и не услышите от меня политические лозунги, высказывания и тому подобные вещи. Это дело политиков. Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы «спорт — вне политики». Всем тем, кто хочет нажиться на этой истории: «Пусть это останется на вашей совести, моя чиста», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.