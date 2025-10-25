Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Раскрыты детали голосования Совета FIS по допуску россиян к международным стартам

Раскрыты детали голосования Совета FIS по допуску россиян к международным стартам
Комментарии

21 октября состоялось голосование Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), подробности которого стали известны NRK. Перед голосованием 47 из 141 стран ответили на опрос, присланный FIS. Из них большинство (60%) хотели возвращения россиян. Совет FIS принял решение проголосовать против.

«Без комментариев. Это было решение совета», – ответил на пресс-конференции глава FIS Йохан Элиаш.

«Ответ был «нет», потому что на этом настаивала Норвегия», — заявил генеральный секретарь FIS Мишель Вион, который позже признался, что пошутил.

Также Элиашем было предложено отдельно рассмотреть возвращение белорусских спортсменов. Совет отказался принимать решение по данному вопросу.

Материалы по теме
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android