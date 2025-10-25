Раскрыты детали голосования Совета FIS по допуску россиян к международным стартам

21 октября состоялось голосование Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), подробности которого стали известны NRK. Перед голосованием 47 из 141 стран ответили на опрос, присланный FIS. Из них большинство (60%) хотели возвращения россиян. Совет FIS принял решение проголосовать против.

«Без комментариев. Это было решение совета», – ответил на пресс-конференции глава FIS Йохан Элиаш.

«Ответ был «нет», потому что на этом настаивала Норвегия», — заявил генеральный секретарь FIS Мишель Вион, который позже признался, что пошутил.

Также Элиашем было предложено отдельно рассмотреть возвращение белорусских спортсменов. Совет отказался принимать решение по данному вопросу.