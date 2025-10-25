Фермойлен — о норвежских лыжниках: их беспокоит ситуация с допингом в России

Австрийский лыжник Мика Фермойлен рассказал, почему скандинавские лыжники выступают за отстранение россиян от международных соревнований.

— Скандинавские спортсмены много говорят о том, что не хотят видеть россиян на международных соревнованиях. Они все действительно так думают?

— Они точно не за ваше возвращение. Сразу по нескольким причинам у них есть опасения на этот счёт. В первую очередь, продолжающийся конфликт. К тому же их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что её проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьёзно. Мы находимся в спорте высших достижений, и проверки на допинг должны быть регулярными, — сказал Фермойлен в интервью Sport24.

21 октября состоялось голосование Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), по итогам которого российских лыжников не допустили до международных стартов.