Австрийская горнолыжница Юлия Шайб выиграла первый этап КМ, Шиффрин — четвёртая

Юлия Шайб из Австрии стала сильнейшей в гигантском слаломе в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2025/2026 по горным лыжам в Зельдене (Австрия). Она преодолела дистанцию за 2.16,51. Это первая в карьере победа спортсменки на КМ.

Второе место досталось американке Поле Молтзан, а тройку сильнейших замкнула Лара Гут-Бехрами из Швейцарии. Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин из США стала четвёртой.

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026. первый этап, Зельден (Австрия).

Гигантский слалом, женщины:

1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.16,51 секунды;

2. Пола Молтзан (США) – 0,58 секунды отставания;

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,11;

4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,42;

5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,53.