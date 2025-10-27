Скидки
Лыжи

Норвежский журналист Сальтведт раскритиковал соглашение Федерации лыж США с армией

Норвежский журналист Сальтведт раскритиковал соглашение Федерации лыж США с армией
Норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт раскритиковал партнёрское соглашение Федерации лыж и сноуборда США с американской армией. В рамках сотрудничества спортсмены будут носить нашивки армии США на верхней одежде команды, а федерация получит финансирование.

«Хотелось бы знать, что Джессика Диггинс думает о своей связи с американской армией. Не хотелось бы, чтобы спорт ассоциировался с армией. Потому что символический эффект этого в наше время вызывает беспокойство. Почему сейчас, когда армия выводится на улицы американских городов, мы должны втягивать этот беспредел и в спорт? Считаю, что появление военной символики на спортивной экипировке вызывает совершенно неправильные ассоциации. Жаль, что так происходит.

В том, что спортсмены служат в армии, нет ничего нового. По сути, это не является проблемой. Но когда на передовую выходит целая национальная сборная, это уже выходит за рамки. В случае сборной США спорт получит финансирование ведомством, которое теперь называется не Министерством обороны, а Военным министерством. Кто-то должен был это остановить, но похоже, что всем всё равно", — заявил Сальтведт Nettavisen.

Американская армия стала официальным партнёром сборной Федерации лыж и сноуборда США
