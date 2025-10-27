Скидки
Губерниев эмоционально высказался о сокращении бюджета сборной Норвегии по лыжным гонкам

Губерниев эмоционально высказался о сокращении бюджета сборной Норвегии по лыжным гонкам
Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что бюджет сборной Норвегии на два следующих сезона будет сокращён на 27 млн крон.

«Главное — русских не пустить, молодых лыжников наших да паралимпийцев! Про лидеров и речи быть не может! Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться…. И бойкотами грозить», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских лыжников. Отечественные спортсмены не смогут выступить на международных стартах и Олимпиаде в сезоне-2025/2026.

