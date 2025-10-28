Фото: Александр Большунов отдыхает в Дубае с дочкой

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов проводит отпуск со своей семьёй в Дубае (ОАЭ). Счастливые фотографии с дочкой Евой опубликовала его супруга Анна на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Анны Большуновой

Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года и стали родителями в августе 2022 года. У супругов родилась дочка, которую назвали Евой. Семья Александра регулярно посещает и поддерживает его на российских соревнованиях.

Российские лыжники, как и большинство других спортсменов, не принимают участия в международных стартах из-за отстранения с 2022 года.