Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Победитель Олимпиады в Гренобле Одд Мартинсен умер в возрасте 82 лет

Победитель Олимпиады в Гренобле Одд Мартинсен умер в возрасте 82 лет
Комментарии

Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Гренобле (1968) норвежский лыжник Одд Мартинсен скончался в возрасте 82 лет. Об уходе спортсмена из жизни сообщил телеканал NRK.

На Олимпиаде во французском Гренобле (1968) Мартинсен становился чемпионом Игр в эстафете и выигрывал серебряную медаль в гонке на 30 км. Также серебро эстафеты лыжник выигрывал на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году.

Помимо олимпийских достижений, в своей карьере Мартинсен завоёвывал титул чемпиона мира на мировом первенстве в Осло в 1966 году, а также становился серебряным и бронзовым призёром последующих чемпионатов мира.

С 1986 по 2002 год Одд Мартинсен был главой комитета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по лыжным гонкам.

Материалы по теме
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android