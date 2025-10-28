Победитель Олимпиады в Гренобле Одд Мартинсен умер в возрасте 82 лет

Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Гренобле (1968) норвежский лыжник Одд Мартинсен скончался в возрасте 82 лет. Об уходе спортсмена из жизни сообщил телеканал NRK.

На Олимпиаде во французском Гренобле (1968) Мартинсен становился чемпионом Игр в эстафете и выигрывал серебряную медаль в гонке на 30 км. Также серебро эстафеты лыжник выигрывал на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году.

Помимо олимпийских достижений, в своей карьере Мартинсен завоёвывал титул чемпиона мира на мировом первенстве в Осло в 1966 году, а также становился серебряным и бронзовым призёром последующих чемпионатов мира.

С 1986 по 2002 год Одд Мартинсен был главой комитета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по лыжным гонкам.