41-летняя горнолыжница Линдси Вонн появилась на обложке знаменитого журнала TIME

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн стала лицом обложки нового выпуска знаменитого американского журнала TIME.

В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия. В первый сезон после возвращения она завоевала одно призовое место.

«Мама, я на обложке TIME! Эта обложка означает, что я сделала в своей жизни гораздо больше, чем просто быстро кататься на лыжах. Люди знают: сколько бы раз я ни падала, я всегда поднимаюсь, и надеюсь, что это вдохновит других сделать то же самое!

Фото: TIME

В 41 год я всё ещё стремлюсь к мечтам, всё ещё раздвигаю границы, всё ещё верю в возможное. Надеюсь, каждый, кто это читает, запомнит: никогда не сдавайтесь. Никогда не переставайте мечтать», — написала Вонн на личной странице в соцсетях.

