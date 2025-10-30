Скидки
Россия пока не подала апелляцию на решение FIS о недопуске лыжников на Кубок мира — NRK

Олимпийский комитет России пока не подал апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) по допуску россиян к международным соревнованиям. Об этом сообщили в NRK. Ранее об ответных шагах заявили в ОКР и министерстве спорта РФ. Там отметили, что подготовят заявление в кратчайшие сроки.

«На данный момент CAS не получил апелляцию от Олимпийского комитета России на решение FIS», — приводят текст письма CAS в NRK.

21 октября совет FIS решил продлить отстранение лыжных сборных России и не допустить их к участию в международных соревнованиях в олимпийском сезоне — 2025/2026. В то же время Спортивный арбитражный суд признал незаконным отстранение россиян в настольном теннисе. Это первое подобное решение в спорте в отношении России с 2022 года.

«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
