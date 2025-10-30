Вонн: что бы ни случилось на Олимпиаде, моя жизнь уже изменилась навсегда

Олимпийская чемпионка — 2010 американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о том, как она относится к возможному выступлению на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Теперь я могу подойти к этим Олимпийским играм спокойно и свободно, опираясь на невероятные знания и опыт, которые получила в прошлом. Тот факт, что я оставила спорт на шесть лет, позволил мне взглянуть на всё под другим углом. Я стала лучше понимать себя и обрела больше уверенности — не только как горнолыжница, но и как человек. В целом я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и с нетерпением жду момента, когда смогу выйти на старт.

Долгое время мне приходилось бороться с болью, но теперь я живу полной жизнью — и это потрясающе. Что бы ни случилось на Олимпиаде, моя жизнь уже изменилась навсегда. Я больше не человек, который страдает. Я человек, который живёт каждым днём. Многие сомневались во мне. Я никогда не сомневалась в себе. Но порой, среди всех этих негативных голосов, мне было трудно услышать собственный», – приводит слова Вонн L’Equipe.