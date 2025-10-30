Скидки
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг станет экспертом NRK на Олимпиаде-2026

Терезе Йохауг
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг будет экспертом телеканала NRK на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Спортсменка намерена отправиться в командировку после родов, но первую часть ОИ будет вести студии из столицы Норвегии Осло. Примерный срок рождения её второго ребёнка приходится на середину января будущего года.

«Я действительно этому рада. Если окажется, что это невозможно, — значит, не судьба. Может выйти так, что я просто останусь в Осло в последнюю неделю [перед родами], кто знает. Но очень хочется поехать», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, в 2024 году Терезе Йохауг возобновила карьеру ради участия в чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. В мае лыжница сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 ради Олимпийских игр — 2026.

Комментарии
