«Это было действительно особенное чувство». Вонн — о первом подиуме после возвращения

Олимпийская чемпионка — 2010 американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, как она восприняла второе место на этапе Кубка мира в Сан-Вэлли (США), когда ей удалось впервые подняться на пьедестал почёта после возвращения в горнолыжный спорт. Вонн возобновила карьеру в сезоне-2024/2025 через пять лет после того, как сообщила о её завершении.

«Когда я пересекла финишную черту и увидела цифру 2 рядом со своим именем, я не смогла сдержать эмоции — я была тронута и горда собой, что для меня нехарактерно. Я никогда не хвалю себя, потому что всегда сосредоточена на следующем старте. Но в тот момент я подумала: «Вау, ты действительно справилась». И это имело для меня огромное значение. Думаю, единственная гонка, которая вызвала у меня больше эмоций, — это победа на Олимпиаде. Это было действительно особенное чувство», – приводит слова Вонн L’Equipe.