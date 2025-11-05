Скидки
Пеллегрино рассказал, почему решил сконцентрироваться на дистанции 50 км классикой

Пеллегрино рассказал, почему решил сконцентрироваться на дистанции 50 км классикой
Двукратный серебряный призёр Олимпиад 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, почему решил сделать приоритетной дистанцию 50 км на Олимпиаде-2026, отметив, что весь четырёхлетний цикл уделял ей особое внимание.

«50 км — это самая легендарная дистанция в лыжных гонках на выносливость, и на Олимпиаде в Милане-2026 я буду её проходить классическим стилем. Несколько лет назад я решил полностью сосредоточиться на этой гонке, отказавшись от 50 км свободным стилем, чтобы идти к этой цели. Было бы здорово прожить этот опыт на полную, как последнюю большую гонку на крупном событии в моей карьере», – приводит слова Пеллегрино Ski Nordique.

