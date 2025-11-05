Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Елена Валерьевна сделала максимум». Легков — о недопуске россиян до международных стартов

«Елена Валерьевна сделала максимум». Легков — о недопуске россиян до международных стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион (2014) в марафоне Александр Легков заявил, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сделала всё возможное, чтобы российским лыжникам разрешили участвовать Олимпийских играх — 2026.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать россиян до международных стартов даже в нейтральном статусе.

«Ожидать чего-то бесполезно, потому что видов спорта очень много, кого-то допускают, кого-то не допускают, но думаю, что Елена Валерьевна сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать. Но не всё зависит от неё, даже не всё зависит от FIS.

Есть определённые страны, которые доминируют в этом виде спорта. Понимаю, у них политика страны сейчас такая. При этом попозже, когда нас допустят, они всё забудут, как будто ничего и не было. У нас ребята ездят в Италию, как раз там и Клебо есть, и другие. Поэтому у них надо спросить: «А у вас есть какие-то проблемы?» Думаю, они скажут, что у них нет проблем. А вот на уровне государства — да, проблемы есть», — приводит слова Легкова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android