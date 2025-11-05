«Елена Валерьевна сделала максимум». Легков — о недопуске россиян до международных стартов

Олимпийский чемпион (2014) в марафоне Александр Легков заявил, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сделала всё возможное, чтобы российским лыжникам разрешили участвовать Олимпийских играх — 2026.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать россиян до международных стартов даже в нейтральном статусе.

«Ожидать чего-то бесполезно, потому что видов спорта очень много, кого-то допускают, кого-то не допускают, но думаю, что Елена Валерьевна сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать. Но не всё зависит от неё, даже не всё зависит от FIS.

Есть определённые страны, которые доминируют в этом виде спорта. Понимаю, у них политика страны сейчас такая. При этом попозже, когда нас допустят, они всё забудут, как будто ничего и не было. У нас ребята ездят в Италию, как раз там и Клебо есть, и другие. Поэтому у них надо спросить: «А у вас есть какие-то проблемы?» Думаю, они скажут, что у них нет проблем. А вот на уровне государства — да, проблемы есть», — приводит слова Легкова «РИА Новости Спорт».