Лыжи

Лыжника Парфёнова отстранили на три года по делу об употреблении мельдония

Андрей Парфёнов
Призёра этапов Кубка мира по лыжным гонкам и участника ЧМ-2015 из России Андрея Парфёнова отстранили на три года из-за попадания в его организм мельдония, сообщает пресс-служба РУСАДА. Срок наказания берёт отсчёт с 22 сентября — дня, когда Парфёнов начал отбывать временное отстранение.

Решение по его делу было вынесено 14 октября. Лыжника отстранили за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. О попадании в организм 37-летнего спортсмена небольшого количества запрещённого вещества стало известно в сентябре этого года. Позже в обращении Андрей Парфёнов заявил о намерении выяснить, каким образом мельдоний оказался в его организме.

Минувшим летом Парфёнов дважды стал серебряным призёром ЧР на лыжероллерах в эстафете и бронзовым в масс-старте.

