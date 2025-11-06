Скидки
Лыжи

Россия подала апелляцию в CAS на решение FIS о недопуске лыжников до соревнований

Россия подала апелляцию в CAS на решение FIS о недопуске лыжников до соревнований
Александр Большунов
Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв сообщил, что российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.

«Апелляция на решение совета FIS уже направлена в CAS. Минспорта, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов. Позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений.

Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам Олимпийской хартии. Мы продолжим последовательно, через судебные инстанции добиваться восстановления справедливости и равных условий участия российских спортсменов в международных соревнованиях», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

