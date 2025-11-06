Скидки
Лыжи

Раскрыт список спортсменов, которые подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что 5 ноября получил от России апелляцию на решение совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.

Суд раскрыл имена спортсменов, которые подписали отправленную апелляцию. В списке 12 имён.

Профессиональные спортсмены:

  • Савелий Коростелёв (лыжные гонки, один из лидеров сборной России).
  • Лана Прусакова (фристайл).
  • Мария Травиничева (сноуборд).
  • Артём Галюнин (лыжное двоеборье).
  • Екатерина Ткаченко (горные лыжи).
  • Данил Садреев (прыжки с трамплина).

Параспортсмены, выступающие в лыжных дисциплинах:

  • Алексей Бугаев.
  • Варвара Ворончихина.
  • Анастасия Багиян.
  • Иван Голубков.
  • Полина Новаковская.
  • Михаил Слинкин.
