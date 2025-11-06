Раскрыт список спортсменов, которые подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что 5 ноября получил от России апелляцию на решение совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.

Суд раскрыл имена спортсменов, которые подписали отправленную апелляцию. В списке 12 имён.

Профессиональные спортсмены:

Савелий Коростелёв (лыжные гонки, один из лидеров сборной России).

Лана Прусакова (фристайл).

Мария Травиничева (сноуборд).

Артём Галюнин (лыжное двоеборье).

Екатерина Ткаченко (горные лыжи).

Данил Садреев (прыжки с трамплина).

Параспортсмены, выступающие в лыжных дисциплинах:

Алексей Бугаев.

Варвара Ворончихина.

Анастасия Багиян.

Иван Голубков.

Полина Новаковская.

Михаил Слинкин.