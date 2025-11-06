Раскрыт список спортсменов, которые подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что 5 ноября получил от России апелляцию на решение совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.
Суд раскрыл имена спортсменов, которые подписали отправленную апелляцию. В списке 12 имён.
Профессиональные спортсмены:
- Савелий Коростелёв (лыжные гонки, один из лидеров сборной России).
- Лана Прусакова (фристайл).
- Мария Травиничева (сноуборд).
- Артём Галюнин (лыжное двоеборье).
- Екатерина Ткаченко (горные лыжи).
- Данил Садреев (прыжки с трамплина).
Параспортсмены, выступающие в лыжных дисциплинах:
- Алексей Бугаев.
- Варвара Ворончихина.
- Анастасия Багиян.
- Иван Голубков.
- Полина Новаковская.
- Михаил Слинкин.
